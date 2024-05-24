В 24 населенных пунктах Подмосковья ведется строительство газопроводов

В Подмосковье в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация» ведутся строительные работы в 24 населенных пунктах, в которых задействованы более 100 бригад. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

На сегодняшний день в Московской области уже построено 59 км газораспределительных сетей, к газу подключены 6 тыс. домов.

На этой неделе ведется строительство распределительных газопроводов и вводов в населенных пунктах:

городах: Щелково, Серпухов;

поселках: Чайковского (Клин), Овсянниково (Дмитровский округ), Спартак (Раменский округ), Пролетарский (Серпухов);

селах: Горы (Коломна), Осташево (Волоколамский округ), Орудьево (Дмитровский округ), Зюзино (Раменский округ);

деревнях: Новодарьино, Леоново (Истра), Никитское (Клин), Нижнее Велино, Вялки, Какузево, Григорово, Зюзино (Раменский округ), Савостино (Лотошино), Дракино, Дашковка, Московка (Серпухов), Степановское (Красногорск), Каменка, Орудьево (Дмитровский округ).

Кроме того, в «Мособлгазе» принято свыше 4 тыс. заявок от жителей перечисленных населенных пунктов на подключение газа.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домовладений. Будем продолжать активно работать в данном направлении — в 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тыс. домовладений, выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», – отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Всего в президентский проект вошли 3 105 населенных пунктов: жители смогут подвести газ до границ участков бесплатно. Подать заявку на «Социальную газификацию» можно онлайн, в Личном кабинете клиента Мособлгаза.

Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить к газу дом, удобнее всего воспользоваться комплексным договором, в который входят:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.