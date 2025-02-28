В 216 квартирах Подмосковья возобновили подачу газа после выявленных нарушений

С 17 по 21 февраля текущего года сотрудники АО «Мособлгаз» проводили работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В ходе проверок были выявлены нарушения в 216 жилых помещениях, все они в целях безопасности потребителей от системы газоснабжения были отключены. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основные причины для остановки подачи газа:

самовольные замены газового оборудования;

повреждения газопровода;

отсутствие доступа для обслуживания.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с сотрудниками территориальных отделов обеспечило координацию действий администраций городских округов, АО «Мособлгаз» и их подрядных организаций.

Так, после устранения нарушений газоснабжение в 216 квартирах восстановлено в полном объеме.

Жителям напомнили о необходимости регулярного технического обслуживания газового оборудования. При любых подозрительных ситуациях, связанных с газоснабжением, следует сообщать в АО «Мособлгаз», а при аварии и запахе газа — звонить 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.