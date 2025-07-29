В 200 подъездах Подмосковья провели уборку лифтов в июне

В июне коммунальные службы провели уборку лифтовых кабин более чем в 200 многоквартирных домах региона. Работы выполнялись на основании обращений жителей через единую диспетчерскую службу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, например, за прошлый месяц работы прошли по следующим адресам:

г. Королев, ул. Академика Легостаева, д. 8; ул. Пионерская, д. 30к10; ул. Пионерская, д. 30к10;

г. Лобня, ул. Колычева, д. 3; ул. Окружная, д. 13; ул. Калинина, д. 16;

г. Химки, ул. Молодежная, д. 70; ул. Ватутина, д. 9; ул. Парковая, д. 5;

г. Красногорск. р. п. Нахабино, ул. Белобородова, д. 6; ул. Ленина, д. 15А; б-р Космонавтов, д. 7;

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19; ш. Можайское, д. 100А; ул. Вокзальная, д. 7.

Контроль качества выполненных работ осуществляли инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках регулярных мероприятий по обеспечению надлежащего содержания лифтов проводится комплексная уборка, включающая мытье полов, стен, дверей кабин и зеркальных поверхностей. Также устраняются несанкционированные надписи и рекламные материалы.

Жителям рекомендуется бережно относиться к лифтовому оборудованию и своевременно информировать управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу о выявленных нарушениях. При обнаружении загрязнений, вандальных надписей или несанкционированной рекламы следует направить обращение через портал ЕДС МО.

Управляющие организации обязаны оперативно реагировать на обращения жителей и обеспечивать своевременное обслуживание лифтового оборудования. Если УО не игнорирует — сообщите в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.

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