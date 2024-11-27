В 2 поселках Луховиц капитально отремонтировали проблемные участки теплосети

В поселках Белоомут и Астапово округа Луховицы завершился капремонт участков магистральной тепловой сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В поселке Астапово работы велись на двух участках — от котельной до дома № 16, между домами № 56 и 61. Протяженность составила 1,48 км. В поселке Белоомут работы шли на километровом участке от котельной «Больница» до домов № 87а и 89 на улице Урицкого.

Капремонт выполнен по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

«Капремонты обеспечат бесперебойную работу системы теплоснабжения в эту зиму. Строительно-монтажные мероприятия начались в июне, включали в себя демонтаж бетонных конструкций, земляные работы, установку тепловых камер, прокладывание новых трубопроводов. После того, как работы завершились, подрядчики благоустроили территорию», — сказал заместитель главы городского округа Луховицы Дмитрий Емельянов.

Он также отметил, что соблюдение технологических процессов, использование качественных материалов, и чтобы объемы работ соответствовали смете, контролировали сотрудники учреждения «Управление технического надзора капитального ремонта Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.