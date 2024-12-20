В 18 тыс домовладений планируют провести газ в рамках соцгазификации в Подмосковье

В Подмосковье в 2025 году в рамках соцгазификации планируется провести газ в 18 тыс. домовладений. Это затронет 27 тыс. жителей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное заседание в Одинцово, в ходе которого подвел итоги социальной газификации в 2024 году.

«Президентский проект социальной газификации в Московской области стартовал с июня 2021 года и с марта 2022 года стал бессрочным. Подмосковье является лидером по объемам догазификации в рамках программы», — сказал председатель комитета Олег Гаджиев.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал, что в целом уровень газификации в Московской области составляет 98,3%, к 2030 году этот показатель должен достигнуть 99,6%.

«Программа газификации 2024 года выполнена на 104%. Изначально планировалось, что она затронет 41,1 тысячи жителей, по итогам — 42,8 тыс. жителей», — отметил Баранов.

В рамках программы, по которой газ приходит в ранее негазифицированные населенные пункты, было газифицировано 77 новых населенных пунктов, что затронуло 9,8 тыс. человек.

Отдельные категории граждан имеют право на дополнительные льготы в рамках соцгазификации. В Московской области к газу уже подключили более 1 300 домовладений жителей льготных категорий.

Отдельно Баранов остановился на планах на 2025 год.

По губернаторской программе запланировано газифицировать 70 населенных пунктов, что затронет 9,3 тысячи человек.

По президентской программе соцгазификации газ планируется провести в 18 тыс. домовладений, что затронет 27 тысяч человек.

Также был поднят вопрос догазификации СНТ.

«В феврале 2024 года Президент предложил расширить программу социальной газификации в части бесплатного проведения газовых сетей до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, где такая возможность есть. Этот вопрос для дачников был всегда актуальным и теперь я думаю, что они очень ждут начала реализации программы газификации в СНТ. В Подмосковье программа догазификации СНТ также самая большая среди регионов — 11% от всего объема по стране», — отметил Гаджиев.

В 2025–2030 гг. планируется провести газ в 956 СНТ Подмосковья. Ожидается, что протяженность сетей составит порядка 3,3 тыс. километров.

Подать заявку на заключение договора о подключении можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.