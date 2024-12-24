В 1,7 млн квартирах Подмосковья провели техобслуживание газового оборудования

В рамках профилактических мероприятий в квартирах многоквартирных домов Подмосковья специалистами газовой службы заменено более 13 тыс. газовых плит и порядка 1,5 тыс. газовых проточных водонагревателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Помимо этого, был обеспечен контроль за восстановлением подачи газа в более чем 78 тыс. квартир, которые отключали от газоснабжения по причинам негерметичности газопроводов, неисправности газоиспользующего оборудования или нарушения воздухообмена в помещении.

При содействии инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с начала года организовано взаимодействие между УК и АО Мособлгаз в части обеспечения доступа в более 103 тыс. квартир для проведения планового техобслуживания оборудования.

В рамках информационно-разъяснительной работы жителям направлено 2,3 тыс. писем-требований о недопустимости нарушения обязательных правил пользования газом.

В Подмосковье продолжается эксперимент по внедрению электронного документооборота в части взаимодействия граждан и газораспределительных организаций.

При помощи регионального портала госуслуг собственниками жилых помещений уже заключено 8 договоров на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.