В 16 тыс МКД Подмосковья проверили газовое оборудование с начала года

Специалисты «Мособлгаз» с начала текущего года выполнили техобслуживание в 16 тыс. многоквартирных домах Московской области — это порядка 964 тыс. квартир. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз в год в соответствии с утвержденным графиком.

Отраслевые специалисты областного Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напоминают:

отказ в допуске влечет административную ответственность;

«Мособлгаз» обязан приостановить подачу газа при отсутствии обслуживания;

если квартира пустует и газом не пользуются — необходимо сообщить в газовую службу для установки заглушки.

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тыс. рублей. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья населения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Как отличить сотрудников «Мособлгаза» от мошенников?

спецодежда должна быть синего цвета с серыми вставками: на правом нагрудном кармане расположен бейдж с фотографией и QR-кодом, содержащим личную карточку сотрудника, на левом — официальный логотип предприятия;

перед допуском в квартиру убедитесь, что специалист имеет при себе удостоверение;

о времени визита жителей предупреждают заранее по телефону, также за 2 недели до проведения техобслуживания от «Мособлгаза» направляется уведомление по электронной почте, а управляющие организации размещают соответствующие объявления в подъездах.

Не игнорируйте визиты специалистов — они помогают предотвратить аварийные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.