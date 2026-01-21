В 122 домах Подмосковья заменят 375 лифтов в 2026 году

В 2026 году в 122 многоквартирных домах Подмосковья планируют заменить 375 лифтов в рамках программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области продолжается программа капитального ремонта лифтового оборудования. В 2026 году планируется обновить 375 лифтов в 122 многоквартирных домах. Работы проведет фонд капитального ремонта Московской области в зданиях, где срок эксплуатации лифтов превышает 25 лет.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что подход к капитальному ремонту будет изменен: обновится система выбора подрядчиков и домов для проведения работ. Новые лифты будут соответствовать единым техническим стандартам и оснащены современными решениями, включая антивандальные панели, энергоэффективное светодиодное освещение и интеллектуальные датчики безопасности.

Наибольшее количество лифтов заменят в Балашихе (73 лифта в 17 домах), Мытищах (70 лифтов в 13 домах), Люберцах (39 лифтов в 9 домах), Красногорске (37 лифтов в 15 домах) и Одинцово (33 лифта в 8 домах). При ремонте используется отечественное оборудование.

Реализация программы повысит безопасность, комфорт и энергоэффективность, а также поддержит развитие промышленности и импортозамещение. В 2025 году в регионе уже заменили 415 лифтов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.