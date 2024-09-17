В 12 округах Подмосковья заменили лифты в рамках региональной программы

В рамках региональной программы по замене изношенного лифтового оборудования успешно завершены работы в городских округах Ленинский, Дзержинский, Дмитровский, Кашира, Лобня, Наро-Фоминский, Серпухов, Реутов, Солнечногорск, Ступино, Чехов и Шатура. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Все новые лифты, установленные в этих округах, соответствуют современным стандартам безопасности. Кабины отличаются энергоэффективностью, антивандальной защитой и низким уровнем шума. Светодиодное освещение в кабинах позволяет значительно экономить электроэнергию, а дверные проемы оснащены интеллектуальными датчиками, которые обеспечивают дополнительную безопасность пассажиров.

Замена лифтов продолжается в городских округах Воскресенск, Домодедово, Жуковский, Пушкинский, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Лосино-Петровский, Люберцы, Мытищи, Богородский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Раменский, Рузский, Сергиево-Посадский, Химки, Щелково, Электросталь и Власиха. Приемка выполненных работ проходит под контролем надзорных органов и представителей общественности, что гарантирует качество и безопасность новых установок.

«Мы продолжаем замену лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта. Все новые лифты соответствуют высоким стандартам безопасности и энергоэффективности. Благодаря тому, что лифты произведены в России и Беларуси, риски перебоев в поставках исключены. Нашей главной целью является повышение комфорта и безопасности для жителей Подмосковья», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Чтобы узнать, когда в вашем доме запланирована замена лифтов, можно воспользоваться интерактивной картой капитального ремонта, размещенной на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.