В 12 многоквартирных домах Королева заменили почти 20 лифтов

Замена устаревшего лифтового оборудования — важное направление работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодно в Королеве под замену попадают лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В планах этого года — установка 21 нового лифта в 12 многоквартирных домах наукограда. Большая часть работ уже завершена, специалисты заменили 19 кабин, среди которых как грузовые, так и пассажирские. Еще два лифта обновят до конца октября.

Новое лифтовое оборудование появилось в домах на улицах Героев Курсантов, Лесной, Пионерской в микрорайоне Юбилейный, а также улицах Горького, Калинина, Пионерской, проспекте Космонавтов в центральной части города.

Для комфорта жителей парные кабины в одном подъезде не меняют одновременно, пока рабочие производят монтаж одного лифта, второй продолжает функционировать.

Новые лифты — отечественного производства, безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены «умными датчиками».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

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