В 11 округах Подмосковья повысили надежность электроснабжения потребителей

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы на территориях 9 городских и 2 муниципальных округов Московской области специалисты «Мособлэнерго» завершили работы, запланированные по программе на 2025 год. Более чем на 90% завершены работы по программе повышения надежности еще в 12 городских и трех муниципальных округах Московской области, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

В настоящий момент в рамках данной программы выполнено 90,42% всех мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству подстанций и ЛЭП. План-график включает работы на 331 электросетевом объекте; в настоящее время полностью завершены мероприятия на 269 объектах. Капитально отремонтировано 54,35 км кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ, 65 распределительных и трансформаторных подстанций. С начала года специалисты компании построили и реконструировали 86,6 км линий электропередачи и 98 трансформаторных подстанций, а также расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 95% охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Программа повышения надежности энергосистемы региона выполняется в соответствии с установленными сроками. Полностью завершен запланированный до конца года объем работ в городских и муниципальных округах: Дзержинский, Егорьевск, Коломна, Клин, Реутов, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Лыткарино, Солнечногорск, Мытищи, и Электросталь. По сравнению с прошлым годом, в этом году увеличены объемы ремонта кабельных и воздушных линий электропередачи, больше внимания уделено обновлению оборудования подстанций», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Задача энергетиков — повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. Работы проводятся наряду с другими ежегодными производственными программами компании. На формирование программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.

По вопросам нарушения электроснабжения и качеству электроэнергии необходимо обращаться на телефон горячей линии «Мособлэнерго»: 8(495)995-00-99.

В 2025 году ремонтной и инвестиционной программами предусмотрены мероприятия по повышению надежности электроснабжения в 35 округах Московской области, которые реализуются силами филиалов «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.