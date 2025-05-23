Утечки газа и трещины: После взрыва газа в Ставрополе жильцы продолжают тревогу

После взрыва газа в доме в Ставрополе жильцы сомневаются в своей безопасности

Ранее в Ставрополе на улице Тухачевского в одном из домов произошел взрыв бытового газа, однако местные жители продолжают бить тревогу, сообщает NEWSALERT .

По информации от жителей, после произошедшего в соседних квартирах начали массово замечать утечки газа и разрушения конструкций. Особенно людей беспокоят трещины в стенах и запах газа, который не проходит, несмотря на заверения некоторых специалистов. Известно, что утечки газа уже были зафиксированы в нескольких подъездах.

«Запаха не было, но решили проверить на всякий случай. В итоге нашли утечку в котле и на варочной панели. Газ перекрыли, ждем ремонта», — заявили жители пятого подъезда.

Соседи из четвертого подъезда встретились с аналогичной ситуацией. Как рассказали очевидцы, газовики сначала говорили о том, что пахнет духами или освежителем воздуха, а позже нашли утечку и выяснили, что труба плохо сварена, из-за чего пришлось разбирать часть кухни и проводить ремонт.

Также в 4-м и 5-м подъездах были зафиксированы случаи растрескивания конструкций, которые вызывают у местных опасения по поводу устойчивости здания. Сейчас жильцы намерены добиться полного обследования здания и коммуникаций, а также просят местные власти ускорить процесс ремонта и обеспечить безопасность.

Согласно последним данным, дом находится под наблюдением аварийных служб.