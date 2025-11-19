Установка по переработке свалочного газа в электричество появится в Кашире в 2026 году

На мусороперерабатывающем комплексе «Каширский МПК» в городском округе Кашира в 2026 году планируется запуск уникальной установки по сбору и переработке свалочного газа в электроэнергию. Проект анонсировали в ходе визита руководства муниципалитета и депутатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Руководитель муниципалитета Роман Пичугин и председатель совета депутатов Сергей Буров посетили мусороперерабатывающий комплекс ООО «Каширский МПК». Гостям показали производственные процессы и представили планы по развитию предприятия, включая строительство уникальной для Подмосковья системы генерации электроэнергии из свалочного газа. По словам генерального директора Александра Зиновьева, установка начнёт работать в 2026 году и позволит снизить запахи и обеспечить часть объектов собственной электроэнергией.

Предприятие остаётся значимым работодателем — здесь занято около 400 местных жителей. По итогам визита Роман Пичугин вручил благодарственные письма сотрудникам Наталье Машир, Виктории Мощенко и Кристине Загорянской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.