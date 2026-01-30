Управляющие организации Подмосковья оштрафованы на 1,8 млн руб за нарушения

В Подмосковье по итогам заседания министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору 20 управляющих и ресурсоснабжающих организаций оштрафованы на общую сумму 1,8 млн рублей за нарушения в содержании домов и предоставлении коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошло очередное заседание по делам об административных правонарушениях. Рассмотрено 30 дел, связанных с жилищным надзором и лицензионным контролем.

Материалы касались управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих в округах Лобня, Одинцово, Наро-Фоминск, Богородский, Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лосино-Петровский, Щелково, Сергиев Посад и Пушкино. Основные нарушения были связаны с ненадлежащим содержанием общего имущества в многоквартирных домах, неудовлетворительной работой лифтов и нарушениями при начислении платы за коммунальные услуги.

По итогам заседания вынесены решения по 20 административным делам, в двух случаях материалы возвращены на доработку, рассмотрение еще восьми дел отложено. Общая сумма штрафов составила 1,83 млн рублей. В шести случаях организациям вынесены предупреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.