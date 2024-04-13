Украинские власти задумались о введении почасовых графиков отключения света

Он подчеркнул, что Киев решится на данную меру в случае, если не получится восстановить ​​тепловую генерацию и не будет хватать объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Евросоюза.

Также график отключения электричества могут ввести из-за повышения потребления ресурса во время летнего периода и при отсутствии возможности передать необходимый объем электроэнергии в определенные регионы страны.

«Тогда будет единственный способ сбалансировать систему — это снизить потребление. Уменьшить потребление можно также только одним способом — это почасовыми графиками отключения», — сказал Сахарук в интервью телеканалу «Рада».

Ранее российский президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия вынуждена отвечать на атаки ВСУ по своим энергообъектам. Он подчеркунул, что удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины стали частью демилитаризации.