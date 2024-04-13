Украинские власти задумались о введении почасовых графиков отключения света
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Исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что киевские власти рассматривать возможность введения почасового графика отключения света, сообщает газета «Ведомости».
Он подчеркнул, что Киев решится на данную меру в случае, если не получится восстановить тепловую генерацию и не будет хватать объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Евросоюза.
Также график отключения электричества могут ввести из-за повышения потребления ресурса во время летнего периода и при отсутствии возможности передать необходимый объем электроэнергии в определенные регионы страны.
«Тогда будет единственный способ сбалансировать систему — это снизить потребление. Уменьшить потребление можно также только одним способом — это почасовыми графиками отключения», — сказал Сахарук в интервью телеканалу «Рада».
Ранее российский президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия вынуждена отвечать на атаки ВСУ по своим энергообъектам. Он подчеркунул, что удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины стали частью демилитаризации.