УФАС по Подмосковью выявило нарушение при проведении закупки в Орехово-Зуеве

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Марк-Трейдинг» на действия предприятия коммунального хозяйства и благоустройства, управления централизации закупок при проведении электронного аукциона на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию фильтрата полигонов ТКО в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало предприятию коммунального хозяйства и благоустройства, управлению централизации закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.