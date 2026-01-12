Уборку территорий в Подмосковье контролируют современными системами

«В прошлом году мы сделали такой продукт — это карта, на которой отрисованы все дворы и дороги, на них накладывается траектория движения техники. Каждый день мы видим по всем муниципалитетам, дворам, дорогам, сколько техники прошло, и выявляем процент выполненных работ по уборке территорий по дворам и дорогам», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что также контролировать, сколько техники работает, и вышло на линии помогает система РНИС. Другая — «Яндекс вектор», она позволяет видеть на карте уборщиков территорий и спецтехнику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что уборка снега на трассах, подъездах к малым населенным пунктам и во дворах сейчас — одна из самых сложных и приоритетных задач для всех служб.

«Снегопады — это заметное, радостное событие для большинства людей, тем более в отсутствие солнца. Но вместе с тем мы видим и большую нагрузку на мегаполис. Синоптики даже подсчитали, что если не впервые, то, по крайней мере, за все время наблюдений — за 56 лет — выпало такое количество снега», — сказал Воробьев.

