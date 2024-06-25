10 тыс жителей Ступина повысят качество электроснабжения

Повышение надежности электроснабжения и перспективы развития отрасли обсудил губернатор Андрей Воробьев с правительством, главами и руководителями электросетевых компаний.

«В летний период, и особенно зимний — нагрузка на энергетику в регионе с каждым годом возрастает. «Мособлэнерго» и «Россети» принимают активное участие в программе, принятой на федеральном уровне, и запланированные мероприятия позволят не только модернизировать систему, но и предусмотреть страховочные резервные мощности, прежде всего, за счет передвижных станций. Это касается и блочно-модульных котельных, которые мы дополнительно размещаем», — сказал губернатор.

«При подготовке к осенне-зимнему периоду территориальными электросетевыми организациями запланировано проведение ремонта линий электропередач протяженностью 22,7 км, замена 44 опор ЛЭП, ремонт и строительство 57 трансформаторных подстанций, другое. Работы ведутся в 57 населенных пунктах округа», — отметил глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, завершить весь объем работ планируется к 20 ноября. Их выполнение улучшит электроснабжение 10 тысяч жителей.

Кроме этого, единой теплоснабжающей организацией округа МУП «ПТО ЖКХ» совместно с электросетевыми организациями ведется работа по переводу котельных с 3-й на 2-ю категорию надежности электроснабжения. Это позволит в случае аварии автоматически переключать тепловые пункты по другому независящему фидеру. В работе — 15 проектов по котельным мощностью от 5 МВт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.