Центральный парк в Пушкино стал вторым по посещаемости в Московской области

За неделю в Центральном парке Пушкино побывало 66 тысяч посетителей

За неделю с 8 по 14 апреля Центральный парк в городском округе Пушкино посетили 66 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Центральный парк — один из самых красивых парков в городском округе Пушкино. В парке расположена оборудованная детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки.

Для безопасности и удобства, на территории работает система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

