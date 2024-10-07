Три новые газели поступили в автопарк БТИ Подмосковья

Автопарк БТИ Подмосковья пополнился тремя служебными автомобилями, с помощью которых специалисты учреждения будут совершать рабочие выезды на встречи в садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Мобильные офисы БТИ позволяют гражданам заказать все интересующие услуги учреждения, а также получить консультацию по любым вопросам.

Пилотный проект мобильного офиса областного БТИ был запущен два года назад, чтобы курсировать по всем, даже самым отдаленным садовым товариществам и гаражным кооперативам Подмосковья. Такая инициатива нашла отклик у жителей, и теперь принято решение увеличить количество офисов, а значит, еще больше жителей смогут получить консультацию профильных специалистов и воспользоваться всеми услугами БТИ не покидая свое СНТ и ГСК.

В БТИ действуют скидки на все услуги:

скидка 5% при повторном обращении за услугой в течение трех лет с даты последнего заказа, и да, количество обращений не ограничено;

скидка 10% мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей;

скидка 10% одному из родителей семьи, имеющему статус многодетной семьи Московской области.

Все услуги БТИ Московской области доступны: на официальном сайте учреждения, во всех территориальных отделениях и МФЦ, а также по номеру горячей линии +7 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал Воробьев.