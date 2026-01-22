Три новые электрозарядные станции открылись в округах Подмосковья

Три новые электрозарядные станции для электромобилей установили в Чехове, Ликино-Дулеве и Серебряных Прудах в рамках развития зарядной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В муниципальных округах Чехов, Ликино-Дулево и Серебряные Пруды завершили установку трех новых электрозарядных станций для электромобилей. Работы провели специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках программы развития зарядной инфраструктуры Подмосковья.

В Чехове быструю станцию мощностью 200 кВт разместили на улице Молодежной, д. 6. Для подключения построили кабельную линию длиной 50 метров от трансформаторной подстанции. Среднее время зарядки составляет 40 минут, а до 80% — около 20 минут.

В Ликино-Дулеве станцию такой же мощности установили на городской парковке на улице Советской. Для ее ввода в эксплуатацию построили кабельно-воздушную линию длиной 350 метров от подстанции ТП-192. Место выбрали с учетом пожеланий жителей.

В Серебряных Прудах в микрорайоне Центральный ввели в эксплуатацию станцию мощностью 22 кВт на улице Первомайской, д. 9. Она предназначена для медленной ночной зарядки и расположена рядом с многоквартирными домами.

Для пользования станциями необходимо установить мобильное приложение PlugMe, доступное в RuStore, Google Play и App Store. Актуальная карта всех электрозарядных станций размещена на сайте «Мособлэнерго» и в сервисе Яндекс.Карты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.