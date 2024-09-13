Три лифта заменили в многоквартирном доме Дубны

В Дубне завершили замену 3 лифтов в доме на улице Тверской. Подрядчик закончил ремонт на месяц раньше срока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оборудование запустили в работу только после того, как специальная комиссия проверила все элементы: шахту, кабину, автоматику, защиту, а также исполнительную документацию.

Всего в этом году в Дубне 22 дома вошли в программу капитального ремонта. В 8 МКД работы уже завершены. На этой неделе успешно завершили замену 3 лифтов в доме 6А на улице Тверской. Подрядчик закончил ремонт на месяц раньше срока.

Оборудование запустили в работу только после того, как специальная комиссия проверила все элементы: шахту, кабину, автоматику, защиту, а также исполнительную документацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.