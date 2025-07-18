Три контейнерные площадки обновят на территории Дзержинского в 2025 году

В рамках программы модернизации контейнерных площадок в Дзержинском до конца года обновят три контейнерные площадки. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Работы будут выполнены по адресам:

г. Дзержинский, ул. Бондарева, д. 15;

г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 12б;

г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 18.

Модернизация контейнерных площадок реализуется в Подмосковье по инициативе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Основная задача всех мероприятий — повысить комфорт жителей и улучшить экологическую обстановку региона.

Современные контейнерные площадки оснащены специальными емкостями для раздельного сбора отходов.

«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках работ по приведению точек сбора отходов к единому стандарту, на всех объектах предусмотрен удобный подъезд для мусоровозов, ограждение и обустройство камер видеонаблюдения для контроля и мониторинга состояния площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.

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