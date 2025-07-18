Три контейнерные площадки обновят на территории Дзержинского в 2025 году
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В рамках программы модернизации контейнерных площадок в Дзержинском до конца года обновят три контейнерные площадки. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.
Работы будут выполнены по адресам:
- г. Дзержинский, ул. Бондарева, д. 15;
- г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 12б;
- г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 18.
Модернизация контейнерных площадок реализуется в Подмосковье по инициативе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Основная задача всех мероприятий — повысить комфорт жителей и улучшить экологическую обстановку региона.
Современные контейнерные площадки оснащены специальными емкостями для раздельного сбора отходов.
«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В рамках работ по приведению точек сбора отходов к единому стандарту, на всех объектах предусмотрен удобный подъезд для мусоровозов, ограждение и обустройство камер видеонаблюдения для контроля и мониторинга состояния площадок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.
«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.
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