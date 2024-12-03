Теплосети в округе Подмосковья ждет реконструкция в 2025 году

Планируется выполнение работ по реконструкции участка тепловых сетей в городском округе Власиха от поликлиники до здания № 292 по улице Лесная (казарменная зона) (в т. ч. ПИР).

Необходимо запроектировать реконструкцию с демонтажем существующей тепловой сети, протяженность действующих тепловых сетей — 623,36 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Власиха. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.