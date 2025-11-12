Технадзор Подмосковья восстанавливает детский сад для детей с ОВЗ в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ведутся ремонтно-восстановительные работы здания детского сада в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Подмосковные строители выполняют следующие работы:

проводят кровельные работы;

устанавливают новые окна;

монтируют двери и инженерные коммуникации;

ремонтируют фасад;

восстанавливают конструктив здания;

обновляют помещения общего пользования.

Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев

До начала реконструкции дошкольное учреждение принимало 60 воспитанников и функционировало по специальной образовательной программе для детей с нарушениями зрения. После завершения ремонтных мероприятий учреждение будет полностью готово обеспечить качественное развитие и обучение маленьких жителей Мариуполя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.