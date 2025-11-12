Технадзор Подмосковья восстанавливает детский сад для детей с ОВЗ в Мариуполе
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ведутся ремонтно-восстановительные работы здания детского сада в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Подмосковные строители выполняют следующие работы:
- проводят кровельные работы;
- устанавливают новые окна;
- монтируют двери и инженерные коммуникации;
- ремонтируют фасад;
- восстанавливают конструктив здания;
- обновляют помещения общего пользования.
Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев
До начала реконструкции дошкольное учреждение принимало 60 воспитанников и функционировало по специальной образовательной программе для детей с нарушениями зрения. После завершения ремонтных мероприятий учреждение будет полностью готово обеспечить качественное развитие и обучение маленьких жителей Мариуполя.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.