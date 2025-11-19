Технадзор Подмосковья проверяет работы по благоустройству дворов в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ведутся работы по комплексному благоустройству придомовой территории в Приморском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строительная готовность составляет 40%

Строители выполняют следующие работы:

снятие слоя почвы;

устройство несущего слоя в зонах последующего асфальтирования дорожек или укладки тротуарной плитки;

устройство несущего слоя;

обновление бетонного основания;

монтаж бордюров;

укладку асфальта;

укладку тротуарной плитки.

Подмосковный стройконтроль регулярно выезжает на место и сопровождает процесс — от обследования до финальной приемки.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. Он подчеркнул, что аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России.

Строительный контроль на каждом этапе строительства позволяет не только своевременно оценивать текущее качество работ, но и оперативно вносить необходимые коррективы. Это гарантирует, что итоговый результат точно соответствует утвержденному проекту и установленным нормам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.