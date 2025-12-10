Технадзор Подмосковья контролирует капремонт административного здания в Херсоне

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, завершается восстановление административного здания расположенного на Центральной улице в Геническе Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Кирилл Григорьев отметил, что работа специалистов УТНКР с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых экспертам пришлось трудиться, проявленные ими качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. А аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России.

Мероприятия по восстановлению двухэтажного здания начали в конце 2023 года. В первую очередь был проведен демонтаж устаревших конструкций: пола, потолка, перегородок, окон и дверей. Были демонтированы и заменены износившиеся коммуникации.

После демонтажных работ строители приступили к восстановлению здания:

смонтировали новые перегородки;

установили современные системы отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации, новую электрику, освещение и слаботочные системы;

установили окна и двери;

завершили отделку кабинетов, коридоров и санитарных узлов;

выполнили очистку фасада и его покраску — с сохранением исторического облика;

смонтировали перила лестниц и ограждений балкона;

благоустроили прилегающую территорию.

Специалисты управления технического надзора выезжали на объект более 80 раз, контролируя качество выполненных работ и их соответствие проектным решениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.