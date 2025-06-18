Свыше 6 тыс квалификационных аттестатов выдали руководителям УО Подмосковья

Руководители управляющих организаций Московской области успешно подтверждают свою квалификацию. С начала лицензионной деятельности квалификационные аттестаты выданы уже более 6 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Руководство УО должно получать квалификационный аттестат в соответствии со статьей 193 Жилищного кодекса РФ. Документ является подтверждением профпригодности руководящего состава и действует в течение пяти лет. По истечению срока главы организации должны повторно сдать экзамен.

В экзамен входит 200 вопросов. Перечень тем утвержден приказом Минстроя России № 789/пр. Вопросы связаны со знанием отраслевой нормативной базы и комплексного содержания многоквартирных домов.

Важно отметить, что наличие документа у должностных лиц является необходимым условием для получения лицензии управляющей организацией. А его отсутствие является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Подробнее о сроках и условиях получения аттестатов можно узнать на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.