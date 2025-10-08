Свыше 45 тонн бумажных отходов собрали в Подмосковье в рамках экопроекта

Более 45 тонн бумажных отходов собрано в рамках экопроекта «Разделяй и умножай» в сентябре. И это не просто горы старых газет и картона, это колоссальная экономия ресурсов и личный вклад в общее дело каждого участника. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосоковья.

Среди лидеров по сбору макулатуры в сентябре:

г.о. Жуковский: МБОУ школа № 13 с УИОП и МБОУ лицей № 14 им. М. М. Громова;

г.о. Подольск: школа № 29.

Все вторичные ресурсы уже направлены организаторами партнерам на перерабатывающие заводы, где они получат вторую жизнь и превратятся в нужные товары: тетради, бумажные полотенца, упаковку и многое другое.

Проект «Разделяй и умножай» — это не просто сбор макулатуры, это формирование экологической культуры и ответственного потребления среди населения. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.