Свыше 400 светильников и 50 опор установлено в Можайском округе
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
Вопросы наружного освещения в Можайском округе обсудил глава муниципалитета Денис Мордвинцев на очередном оперативном совещании с заместителями, сотрудниками администрации и начальниками территориальных отделов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В этом году были проведены работы по устройству линий наружного освещения общей протяженностью более 10,5 км. Более 400 светильников и 50 опор установлено в населенных пунктах Можайского округа благодаря реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», региональному проекту «Светлый город».
В данный момент ведутся работы по наказам жителей, в ходе которых будет модернизировано более 8 000 метров линий освещения.
Также продолжается обновление систем холодного водоснабжения. Модернизация сетей уже завершена в деревнях Жизлово, Хорошилово и Юрлово. В стадии завершения — сети села Тропарево. В ближайшее время станет известно, где планируется проведение работ.
Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.