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Свыше 400 светильников и 50 опор установлено в Можайском округе

Вопросы наружного освещения в Можайском округе обсудил глава муниципалитета Денис Мордвинцев на очередном оперативном совещании с заместителями, сотрудниками администрации и начальниками территориальных отделов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году были проведены работы по устройству линий наружного освещения общей протяженностью более 10,5 км. Более 400 светильников и 50 опор установлено в населенных пунктах Можайского округа благодаря реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», региональному проекту «Светлый город».

В данный момент ведутся работы по наказам жителей, в ходе которых будет модернизировано более 8 000 метров линий освещения.

Также продолжается обновление систем холодного водоснабжения. Модернизация сетей уже завершена в деревнях Жизлово, Хорошилово и Юрлово. В стадии завершения — сети села Тропарево. В ближайшее время станет известно, где планируется проведение работ.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.