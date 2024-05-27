Свыше 3 тыс домовладений Коломны получили газ по «Социальной газификации»

В рамках программы президента «Социальная газификация» в Подмосковье продолжается бесплатное подведение газовых сетей до границ домовладений. Так, голубое топливо пришло в дом семьи Рузиных из села Шкинь округа Коломна. Счастливые абоненты приняли работу и теперь могут пользоваться газовым оборудованием. Населенный пункт вошел в президентскую программу в 2021 году, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Всего в Коломне в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт. Уже 100 из их полностью догазифицированы. Жители заключили 3059 договоров с начала действия программы, газовые сети бесплатно подведены к 3007 участкам муниципалитета.

По данным Минэнерго Подмосковья, всего с начала реализации президентского проекта по догазификации «Мособлгаз» построил более 4 тысяч километров новых газопроводов, догазифицировал 3105 населенных пунктов, что позволяет подключить к газу более 130 тысяч домов региона.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домовладений. Будем продолжать активно работать в данном направлении — в 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тыс. домовладений, выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Особое внимание в регионе уделяется жителям, имеющим право на льготные условия газификации: инвалиды, участники ВОВ, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей и многие другие. Сегодня в регионе зарегистрировано более 5 тысяч заявок на льготное подключение, из их более 2 тысяч уже одобрено.

По словам Евгений Хромушина, Подмосковье — первый регион в нашей стране, где по поручению губернатора начала действовать дополнительная мера поддержки населения в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация». Поддержка включает в себя оплату в размере 100% стоимости работ по подключению газового оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, а также по проектированию сети газопотребления, строительству или реконструкции внутреннего газопровода частного дома. Льгота распространяется на установку газового оборудования (кроме автоматического сигнализатора загазованности) и прибора учета газа в доме. Поддержка также предоставляется на оплату покупки внутридомового газового оборудования, прибора учета газа, установки автоматического сигнализатора загазованности, но в размере, не превышающем 80 085 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.