Свыше 25 тыс жителей Подмосковья заключили договор газового техобслуживания

С начала года в Московской области количество собственников частных жилых домов, заключивших договор технического обслуживания газового оборудования, увеличилось на 25 406 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

На основе действующего законодательства ответственность за безопасное использование газа в частных жилых домах несут сами собственники домовладений — они обязаны обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования.

Кроме того, договор на техническое обслуживание газового оборудования — обязательное условие для подачи газа потребителям. Это позволяет газораспределительной компании понимать, что нет никаких препятствий для безопасной поставки газа. Норма закреплена постановлением Правительства РФ № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

Единой организацией, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирных домах Подмосковья, является «Мособлгаз». Техобслуживание необходимо проводить не реже, чем 1 раз в год. Посмотреть чек-лист выполняемых работ в рамках техобслуживания можно по ссылке.

Всего с начала года техобслуживание в частных домах прошли 113 тысяч жителей Подмосковья.

Заключить договор на техобслуживание в ИЖС абоненты могут с помощью личного кабинета клиента Мособлагаза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.