Свыше 240 лифтов отремонтировано в Подмосковье по заявкам жителей за праздники

Качественная работа лифтов — залог безопасного и комфортного проживания в многоквартирных домах. Их обслуживанием и ремонтом занимаются специализирующиеся на данном виде работ предприятия, в то время как управляющие компании обязаны следить за состоянием лифтового оборудования и оперативно реагировать на возникшие неполадки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В случае внезапной поломки лифта проводится неплановый ремонт, чтобы минимизировать неудобства для проживающих.

Так, в новогодние праздники, по заявкам жителей региона была восстановлена работоспособность более 240 лифтов в многоквартирных домах.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролирует, как управляющие компании содержат общее имущество, включая соблюдение обязательных требований по содержанию лифтов в МКД.

Жители Подмосковья могут сообщить о неисправностях лифтового оборудования в ЕДС МО. В зависимости от сложности работ на их выполнение может быть отведено от суток до 120 часов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.