Свыше 230 специалистов вступили в ряды коммунальных служб Подмосковья в январе

В Московской области продолжается работа по привлечению кадров в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день для уборки дворов, общественных пространств и обслуживания многоквартирных домов в регионе ежедневно задействовано порядка 30 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Работу по подбору кадров мы начали летом. Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании было привлечено более 3,5 тысяч человек. Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

За январь в МБУ по содержанию территорий трудоустроился 221 сотрудник, из них:

водитель — 21;

машинист — 34;

рабочий по благоустройству — 166.

Частью управляющих организаций региона стали 16 человек, из них:

слесарь-сантехник — 1;

дворник — 10;

электромонтажник — 1;

уборщик — 4.

Специалисты будут выполнять работы по содержанию территорий в Пушкинском, Кашире, Ступино, Зарайске, Серпухове, Истре, Котельниках, Красногорске, Долгопрудном, Подольске и 14 муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.