Свыше 1,7 тыс жителей Подмосковья посетили семинары по вопросам ЖКХ

На территории Подмосковья с начала года прошло 73 семинара, посвященных просвещению в области жилищно-коммунального хозяйства. В мероприятиях приняли участие более 1,7 тыс. человек, в том числе члены клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Лекторы — представители Ассоциации председателей советов МКД региона проводят занятия в интерактивном формате. Каждый желающий может вступить в обсуждение и задать интересующие вопросы.

«Особое внимание всегда уделяем информированию жителей, будь то текущие ремонтные работы, модернизация объектов по госпрограмме или внедрение цифровых проектов. Всегда используем максимальное число каналов. Это и информационные стенды, и общедововые чаты, чат-бот по вопросам капитального ремонта, оповещения в социальных сетях муниципалитетов. Наши общественники в этой части главная сила. В рамках семинаров, как одного из способов информирования, лекторы доносят значимость инициатив», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Какие темы изучили участники:

структуру договора управления многоквартирным домом

процедуру создания совета МКД и спектр его полномочий

оптимизацию расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома

проведение общих собраний собственников в ГИС ЖКХ.

Каждый желающий на занятиях получает комплект информационно-справочных материалов.

С графиком семинаров на август и адресами их проведения можно ознакомиться на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.