Свыше 160 тыс жителей Подмосковья получили уведомления о плановом техобслуживании газа

Более 160 тыс. жителей Подмосковья получили в личные кабинеты регионального портала госуслуг уведомления о плановом техобслуживании газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В уведомлении указаны дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу. Кроме того, там же можно дать согласие на получение акта выполненных работ в электронном формате. Для этого нужно заполнить простую онлайн-форму. Акт появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня после проведения работ, всегда будет под рукой и не потеряется.

Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в Московской области совместно с федеральным правительством. В рамках эксперимента жители Подмосковья могут через региональный портал госуслуг в электронном виде заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подать заявку на ремонт или замену оборудования, а также на поверку приборов учета и возобновление подачи газа. Подписывать документы, включая договор и акты выполненных работ, можно в личном кабинете с помощью электронной подписи. Кроме того, после оказания услуг жители могут оценить качество работы специалистов газовой службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.