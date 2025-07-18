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Свыше 100 выездов провели строители Подмосковья на жилой дом в Мариуполе

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области ведут контроль восстановления подъезда девятиэтажного дома в Жовтневом районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работы по благоустройству первого и третьего подъездов завершены успешно: остеклены окна, установлены новые двери, подключены коммуникации — газ, отопление и канализация. Мероприятия велись значительное время, стартовав еще в 2022 году.

Второй подъезд потребовал отдельного внимания и особой стратегии восстановления. Из-за значительных повреждений и последствий крупного пожара он нуждался в полном демонтаже. Учитывая близость жилых помещений, использование тяжёлой техники оказалось невозможным, поэтому разборка осуществлялась вручную, поэлементно.

На сегодняшний день ведутся работы по:

армированию и заливке стен монолитных участков;

кладка стен из газосиликатных блоков;

установка балконных ограждений;

монтаж оконных и балконных блоков.

Одновременно осуществляются работы по прокладке всех необходимых инженерных коммуникаций: водоснабжения, отопления, канализации и электрических сетей.

Ремонтные работы внутри подъездов будут начаты позднее, после полного завершения основных строительных этапов.

Все этапы выполняются в строгом соответствии с нормативами и проектными решениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

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