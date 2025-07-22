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Свет планово отключат в ряде сел и СНТ Серебряных Прудов 23 июля

По информации диспетчера «Россети МР», в связи с проведением плановых ремонтных работ в Серебряных Прудах 23 июля будет производиться отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Свет отключат 23 июля в следующих населенных пунктах и на указанных адресах:

Село Петрово

Село Куребино

Деревня Шеметово

СНТ «Курбатово»

Поселок Успенский: ул. Советская, ул. Луговая, а также магазины: «Глория», «Берилл», «Озон», «ВБ».

Время отключения: с 08:00 до 17:00. Отключение электроэнергии будет длиться не более 4-х часов в указанный период.

Количество жителей, которые могут быть затронуты данными работами, составляет 2146 человек. Также на данной территории находится один социально значимый объект.

«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание. Проведение данных работ необходимо для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения», — отметили сотрудники ПАО «Россети МР».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.

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