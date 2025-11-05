Строительство газопроводов ведется более чем в 80 населенных пунктах Подмосковья

Подмосковные газовики в ноябре ведут строительство газопроводов в 84 негазифицированных населенных пунктах в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». В 18 из них строительство завершится в этом году, сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Новые газопроводы специалистами «Мособлгаза» до конца декабря будут построены в деревнях д. Анино, с. Покровское, п. Трехмарьино Волоколамский м. о., д. Васильково м. о. Егорьевск и других.

«Всего в губернаторскую программу газификации в этом году вошли 70 населенных пунктов. До конца года в Подмосковье будет построено 250 километров новых газораспределительных сетей, к газу смогут подключиться 9,3 тыс. жителей региона в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Напомним, все населенные пункты, газифицируемые по губернаторской программе, после газификации переходят в президентский проект, и жители получают возможность подвести газ до границ участков бесплатно.

Критерии для включения негазифицированного населенного пункта в губернаторскую программу:

в населенном пункте прописано не менее 30 человек;

стоимость капитальных затрат на одного человека не превышает 450 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.