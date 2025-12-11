Строители Подмосковья завершили работы по обновлению жилого дома в Мариуполе

Специалисты приступили к заключительному этапу — приемке строительных работ в одном из жилых домов Центрального района Мариуполя. Четырнадцатиэтажный многоквартирный дом стал новым адресом масштабной программы по созданию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На объекте успешно реализован полный комплекс мероприятий: усилены несущие конструкции, возведена современная кровля, проведены новые инженерные сети. Фасад здания обрел свежий облик, а в подъездах завершена качественная внутренняя отделка.

Данный этап открывает жителям дома дорогу к скорому возвращению в обновленные квартиры.

Работы курировались в тесном межведомственном сотрудничестве подмосковных специалистов с федеральными экспертами в области строительного надзора. Они регулярно выезжали на объект для мониторинга хода работ, проверки качества применяемых материалов и соблюдения технологий.

«Ваша работа имеет колоссальное значение. При сложных условиях проявленные вами качества — настоящий героизм и самоотверженность. Аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев обращаясь к экспертам Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Проект является частью масштабной программы по комплексному развитию жилищной инфраструктуры в регионе, в рамках которой особое внимание уделяется созданию современного, безопасного и комфортного жилья для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.