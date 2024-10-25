Строители Подмосковья проводят масштабный ремонт детсада «Чайка» в Мариуполе

В Мариуполе Донецкой Народной Республики проводятся ремонтно-восстановительные работы в дошкольном учреждении ясли-сад № 16 «Чайка». Общая площадь ремонта охватывает около 7 тысяч квадратных метров. Строители из Московской области под руководством фонда капитального ремонта региона осуществляют демонтажные работы внутри здания и на прилегающей территории, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание, построенное в советские времена, по планам полностью обновится в следующем году. В рамках капитального ремонта специалисты восстановят конструктивные элементы и кровлю, выполнят чистовую отделку помещений, установят новые окна и двери, а также смонтируют системы отопления и вентиляции. Помимо этого, будут выполнены «под ключ» электромонтажные работы.

Для удобства детей территория вокруг садика будет благоустроена новыми детскими площадками, игровыми зонами с асфальтобетонным покрытием и специальными территориями с мягким покрытием из резиновой крошки.

Координируют работу Минстрой России и правительство Московской области, а качество выполняемых работ контролируют эксперты ГБУ МО «УТНКР».

«Мы понимаем, как важен каждый этап капитального ремонта учреждения для детей. Команда строителей Московской области прикладывает все усилия, чтобы садик «Чайка» стал ярким и современным местом для развития детей. Полный комплекс работ завершится в следующем году, и дети смогут вернуться в уютный, безопасный и современный детский сад», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.