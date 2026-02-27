Строители из Подмосковья восстановили детский сад в Мариуполе

Специалисты из Подмосковья завершают восстановление яслей-сада №16 в Мариуполе. В здании обновили кровлю, инженерные системы и усилили конструкции, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подмосковные строители продолжают реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в новом регионе. В детском саду №16 они восстановили конструктив здания с усилением отдельных перекрытий и проемов, отремонтировали крышу и установили новые окна.

Также специалисты смонтировали внутренние инженерные системы: отопление, водоснабжение, водоотведение, канализацию и вентиляцию. Общая площадь работ превысила 1 200 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, пусконаладка оборудования и благоустройство прилегающей территории. Здесь обустроят прогулочные зоны, современные детские площадки и игровые комплексы, проведут озеленение. Параллельно настраиваются слаботочные системы для обеспечения безопасности детей и персонала.

Работы выполняет подрядная организация под руководством фонда капитального ремонта Московской области. Контроль качества обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

После завершения работ детский сад смогут посещать около 90 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.