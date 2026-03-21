«СТРАНА.ua»: вся подконтрольная Украине часть ДНР осталась без света
Вся подконтрольная Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой Народной Республики (ДНР) оказалась обесточена, сообщает «СТРАНА.ua».
«Электричество пропало во всей подконтрольной Украине части ДНР», — говорится в сообщении.
Ранее российские войска нанесли наиболее массированный удар по энергетическим объектам на Украине с начала 2026 года.
Это произошло через день после завершения энергетического перемирия, которое объявил президент РФ Владимир Путин.
