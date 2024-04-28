Столичный городские службы перевели на усиленный режим работы на майские праздники

Фото - © М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 13:12

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы до 12 мая

Столичный городские службы перевели на усиленный режим работы до 12 мая в связи с майскими праздниками, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — сказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения мегаполиса приняты все необходимые меры.

В городе привели в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Особое внимание комплекс городского хозяйства будет уделять уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий.

Ранее Бирюков сообщал, что в конце апреля в Москве начнется сезон фонтанов. Сотни фонтанов по всей столице включатся с перерывом в полминуты.