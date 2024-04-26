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Сезон фонтанов в Москве стартует в конце апреля

Театральный фонтан у Большого театра уже готов к новому сезону, который начнется в конце апреля, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что специалисты в рамках месячника по благоустройству промыли после зимы Театральный фонтан у Большого театра.

Бригада из четырех человек с использованием поливомоечной техники провела необходимые работы. А с помощью щеток получилось очистить чаши, вазы и другие части сооружения.

В конце апреля начнется сезон фонтанов. Сотни фонтанов по всей столице включатся с перерывом в полминуты.

Театральный фонтан расположен на одноименной площади в центре Москвы перед главным входом в Большой театр с ХIХ века.