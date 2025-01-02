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Столичную коммунальную технику украсили к новогодним и рождественским праздникам

Коммунальную технику Москвы украсили к новогодним и рождественским праздникам. Встретить нарядный спецтранспорт можно во всех округах мегаполиса, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В этом году традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику», — заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что уборочная и специализированная техника была украшена наклейками с изображением новогодних подарков, елок, снеговиков, а также цифры «2025» и поздравления «С Новым годом!» в стилистике проекта «Зима в Москве».

Глава Комгорхоза добавил, что еще часть коммунальной техники украсили гирляндами, светящимися снежинками, неоновыми елками и другими декоративными световыми элементами.

Ранее городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы с 29 декабря по 8 января включительно. Особое внимание будет уделяться уборке дорог, дворовых территорий и пешеходных зон.