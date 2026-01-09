сегодня в 14:36

Стоимость уборки снега во дворах взлетела втрое в ряде регионов РФ

Стоимость уборки снега во дворах и на частных территориях взлетела с 5 до 15 тыс. рублей в Калужской, Тверской и Орловской областях, сообщает Mash .

Рост цен связан обрушившимся на регионы циклоном «Фрэнсис» и дефицитом коммунальной спецтехники. Все трактора направили на расчистку дорог.

Информацию подтвердили как частные лица, так и представители различных компаний, занимающихся арендой спецтехники в регионах.

В Москве и Подмосковье до 00:00 10 января объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах.Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада.

