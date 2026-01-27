Стало известно, сколько единиц техники и дворников убирают снег в Подмосковье

Во вторник Московская область столкнулась с обильным снегопадом. Согласно прогнозам, общий объем выпавших осадков за эту неделю достигнет 70 см. Вице-губернатор региона Владислав Мурашов рассказал, что для очистки территорий от снега задействованы 7,5 тыс. единиц спецтехники и около 30 тыс. дворников по всему Подмосковью, сообщает 360.ru .

Аналогичный снегопад обрушился на регион в период новогодних праздников. Тогда для уборки снега на улицы вывели около 7 тыс. машин, дополнительно привлекая технику застройщиков, сельскохозяйственных предприятий и частных предпринимателей. По словам Мурашова, этот опыт позволил коммунальным службам определить необходимые ресурсы для поддержания комфортной жизни в Подмосковье в условиях неблагоприятной погоды.

«Сегодня у нас вышло 7,5 тыс. единиц техники. Это тракторы, погрузчики. В первый снегопад вышло 7 тыс. Дополнительно привлекли технику бизнеса, застройщиков», — подчеркнул вице-губернатор.

В процессе уборки активно используются ручные роторы, позволяющие дворникам очищать подходы к социальным учреждениям, остановкам и другим важным местам. Всего в работах задействовано более 3 тыс. таких аппаратов.

После предыдущего сильного снегопада в Подмосковье были определены 100 «красных» зон, где сейчас ведется особенно тщательный мониторинг. Жалобы жителей отображаются на цифровой карте, что позволяет оперативно направлять дополнительные ресурсы в проблемные точки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.