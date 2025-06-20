Стало известно, какие элементы крыши МКД меняют при капремонте в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Прогон, раскос, лежень — все это конструктивные элементы стропильной системы двухскатной крыши, которые подлежат замене при капитальном ремонте в МКД Московской области. Основа конструкции — мауэрлат — брус квадратного сечения. Его укладывают по периметру наружных стен. Он распределяет нагрузку на стены, к нему крепятся стропильные ноги своей нижней частью, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Логическая противоположность мауэрлату — коньковый брус или коньковый прогон. Он венчает скаты крыши, к нему крепят верхнюю часть стропильных ног.
Между этими элементами находится все остальное:
- стропильные ноги или стропила — несущая система крыши. Они равномерно распределяют вес кровельного материала вместе со всеми слоями тепло– и влагоизоляции, а также снега и ветровые нагрузки на стены здания. Это наклонные брусья, к ним крепится обрешетка, и все вместе они формируют каркас для укладки кровли;
- лежень — горизонтальный брус, уложенный по продольной оси крыши, на который опираются стойки;
- стойки — вертикальные брусья, расположенные на торцах лежня. Высота стоек задает угол наклона скатов. Если коньковый прогон длинный, для крепости конструкции делают несколько стоек;
- прогоны — скрепляют стропила вдоль скатов;
- затяжки — скрепляют стропила поперек скатов. Задача прогонов и затяжек — придать жесткость системе;
- подкосы или раскосы — наклонные стойки, защищают стропила от прогиба;
- ветровые доски (ветровые связи) — дополнительные косые элементы стропильной системы, которые обеспечивают устойчивость конструкции при ветровых нагрузках и предотвращают смещение стропил;
- кобылки — дополнительные брусы или доски, крепятся к нижней части стропильной ноги для образования свеса кровли.
В зависимости от состояния крыши и используемых материалов, перечень работ может варьироваться, но обычно включает:
- демонтаж старого покрытия;
- ремонт или замену стропильной системы, обрешетки, гидро- и пароизоляции, утеплителя;
- устройство нового кровельного покрытия и водосточной системы.
Чем больше периметр дома, тем сложней и объемней конструкция крыши.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.
«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.