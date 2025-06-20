Стало известно, какие элементы крыши МКД меняют при капремонте в Подмосковье

Прогон, раскос, лежень — все это конструктивные элементы стропильной системы двухскатной крыши, которые подлежат замене при капитальном ремонте в МКД Московской области. Основа конструкции — мауэрлат — брус квадратного сечения. Его укладывают по периметру наружных стен. Он распределяет нагрузку на стены, к нему крепятся стропильные ноги своей нижней частью, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Логическая противоположность мауэрлату — коньковый брус или коньковый прогон. Он венчает скаты крыши, к нему крепят верхнюю часть стропильных ног.

Между этими элементами находится все остальное:

стропильные ноги или стропила — несущая система крыши. Они равномерно распределяют вес кровельного материала вместе со всеми слоями тепло– и влагоизоляции, а также снега и ветровые нагрузки на стены здания. Это наклонные брусья, к ним крепится обрешетка, и все вместе они формируют каркас для укладки кровли;

лежень — горизонтальный брус, уложенный по продольной оси крыши, на который опираются стойки;

стойки — вертикальные брусья, расположенные на торцах лежня. Высота стоек задает угол наклона скатов. Если коньковый прогон длинный, для крепости конструкции делают несколько стоек;

прогоны — скрепляют стропила вдоль скатов;

затяжки — скрепляют стропила поперек скатов. Задача прогонов и затяжек — придать жесткость системе;

подкосы или раскосы — наклонные стойки, защищают стропила от прогиба;

ветровые доски (ветровые связи) — дополнительные косые элементы стропильной системы, которые обеспечивают устойчивость конструкции при ветровых нагрузках и предотвращают смещение стропил;

кобылки — дополнительные брусы или доски, крепятся к нижней части стропильной ноги для образования свеса кровли.

В зависимости от состояния крыши и используемых материалов, перечень работ может варьироваться, но обычно включает:

демонтаж старого покрытия;

ремонт или замену стропильной системы, обрешетки, гидро- и пароизоляции, утеплителя;

устройство нового кровельного покрытия и водосточной системы.

Чем больше периметр дома, тем сложней и объемней конструкция крыши.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.