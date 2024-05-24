Стали известны подробности о модернизации коммунальной инфраструктуры в Коломне

Открытая трибуна «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», организованная комитетом Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ, прошла в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Обсудили в том числе и модернизацию коммунальной инфраструктуры в Коломне, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что это уже четвертая Открытая трибуна. Как и остальные она прошла в формате кустовых совещаний.

Прозвучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Шатура, Раменский, Лыткарино, Луховицы, Коломна, Жуковский, Егорьевск, Воскресенск и Бронницы.

Встречи проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Зима у нас показала фактически два основных аспекта: то, что у нас агрегаты системы теплоснабжения требуют замены, вливания финансовых средств и производственных сил. И второе — что до людей информация полноценно не доводится. Из-за этого социальная напряженность еще больше вырастает, поэтому мы решили поменять политику. И „Открытая трибуна“ — это как раз подходящий для диалога с жителями формат, основную часть времени мы будем отвечать на ваши вопросы», — отметил Игорь Коханый.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал замминистра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в текущем году в Коломне запланировано строительство трех котельных на ул. Ленина и ул. Юрия Сергеева (г. Озеры) и в д. Губастово.

Будет проведен капремонт 0,8 км на ул. Пионерская, заменено после опрессовки 11 км сетей в мкр. 1, 1А, ул. Ленина, ул. Юбилейная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 5 тыс. человек.

С 2025 по 2027 годы планируется построить 4 котельные и столько же реконструировать.

Будут построены: в 2025 году — на ул. Красногвардейская, и пр. Автомобилистов, в 2026 году — в с. Черкизово и п. Зарудня. Реконструируют: в 2025 году — в п. Заречный, в 2026 году — на ул. К. Либкнехта, ул. Юбилейная, г. Озеры.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 12 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.